Глава Федерации бокса ДНР Саркисян помещен в реанимацию после взрыва в ЖК "Алые паруса"

Фото: Москва 24

Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян помещен в реанимацию после взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, он находится в коме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Он поступил в больницу в тяжелом состоянии. Врачи готовятся ампутировать ему ногу, уточнили представители правоохранительных органов в беседе с РИА Новости.

Взрыв произошел на первом этаже жилого комплекса, расположенного на Авиационной улице в столичном районе Щукино, 3 февраля. В результате было повреждено остекление и гипсокартонный потолок, однако пожара не последовало. При взрыве погиб один человек, еще четыре пострадали.

Одним из раненых оказался Саркисян. Правоохранители назвали целью взрыва покушение на убийство.

К настоящему моменту установлено, что несущие конструкции дома в ЖК не были повреждены. Это означает, что на месте происшествия не должно произойти обрушений.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Предварительно, взрыв неустановленного устройства произошел в одном из лифтов.

Между тем очевидец заявил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле. По его словам, установленные камеры в доме ведут круглосуточную запись, поэтому можно будет восстановить, кто входил в холл.

Пронести взрывное устройство в ЖК мог курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб, отмечали в беседе со СМИ правоохранительные органы.