03 февраля, 12:58Происшествия
СК возбудил дело по двум статьям после взрыва в "Алых парусах"
Фото: Москва 24
Дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия возбуждено после взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В данный момент на месте происшествия работает группа, в число которой входят наиболее опытные следователи и криминалисты ГСУ СК России по Москве, уточнили в ведомстве. Они осматривают камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и назначают необходимые судебные экспертизы.
Также проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления.
Инцидент произошел утром 3 февраля в столичном районе Щукино. В результате было повреждено остекление и гипсокартонный потолок.
Взрыв унес жизнь одного человека, еще четыре пострадали. В частности, глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Он находится в коме в реанимации. Врачи готовятся ампутировать ему ногу, уточняли СМИ.
В оперативных службах покушение на Саркисяна назвали заказным и тщательно спланированным. Следователи устанавливают заказчиков преступления.
Сам взрыв, по предварительным данным, произошел в одном из лифтов. Очевидец предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле.
Пронести его в ЖК мог курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб, уточняли представители правоохранительных органов.
Взрывное устройство сдетонировало в ЖК "Алые паруса" в Москве