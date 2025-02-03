СК возбудил дело по двум статьям после взрыва в "Алых парусах"

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Дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия возбуждено после взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В данный момент на месте происшествия работает группа, в число которой входят наиболее опытные следователи и криминалисты ГСУ СК России по Москве, уточнили в ведомстве. Они осматривают камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и назначают необходимые судебные экспертизы.

Также проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления.

Инцидент произошел утром 3 февраля в столичном районе Щукино. В результате было повреждено остекление и гипсокартонный потолок.

Взрыв унес жизнь одного человека, еще четыре пострадали. В частности, глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Он находится в коме в реанимации. Врачи готовятся ампутировать ему ногу, уточняли СМИ.

В оперативных службах покушение на Саркисяна назвали заказным и тщательно спланированным. Следователи устанавливают заказчиков преступления.

Сам взрыв, по предварительным данным, произошел в одном из лифтов. Очевидец предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле.

Пронести его в ЖК мог курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб, уточняли представители правоохранительных органов.

