Пострадавший в ЖК "Алые паруса" Саркисян был объявлен в розыск на Украине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян, который пострадал при взрыве в столичном ЖК "Алые паруса", был объявлен в розыск на Украине. Об этом свидетельствуют данные в базе украинского сайта "Миротворец".

Мерой пресечения указывается постановление суда о разрешении на задержание с целью привода, а датой исчезновения Саркисяна на Украине указано 5 мая 2014 года.

Взрыв в "Алых парусах" произошел 3 февраля. Один человек погиб, еще четверо получили травмы. Среди пострадавших оказался и Саркисян, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В оперативных службах уточнили, что он помещен в реанимацию и находится в коме, врачи могут ампутировать ему ногу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители назвали покушение на Саркисяна заказным и тщательно спланированным.