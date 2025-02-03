Глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер в больнице после покушения в Москве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян умер в больнице после покушения на него в столичном ЖК "Алые паруса", передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Соответствующую информацию подтвердили в его окружении, мэр Горловки Иван Приходько. Кроме того, Следственный комитет заявил, что пострадавший скончался в медучреждении, несмотря на оказанную помощь.

Немногим ранее сообщалось, что Саркисян перенес клиническую смерть. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве произошел утром 3 февраля. Изначально оперативные службы заявили об одном погибшем и четверых пострадавших.

По данным оперативных служб, мощность взрыва в "Алых парусах" составила порядка 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Как заявили правоохранители, взрывное устройство в ЖК мог принести курьер или человек под видом коммунальщика.

В свою очередь, один из очевидцев трагедии рассказал, что взрывное устройство сработало, когда Саркисян спустился в холл, чтобы попасть на паркинг. Свидетель добавил, что взрывчатка могла быть спрятана в диване или кресле. После взрыва Саркисян был отправлен в реанимацию. Его состояние оценивалось как тяжелое, он находился в коме. Оперативные службы подчеркивали, что пострадавшему врачи собирались провести ампутацию ноги.

Между тем оперативные службы покушение на Саркисяна назвали заказным и тщательно спланированным. В настоящее время следствие устанавливает заказчиков преступления.

По факту произошедшего СК возбудил дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. К расследованию привлекли группу, в число которой входят наиболее опытные следователи и криминалисты управления СК по Москве.