Погибший при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве Саркисян получал угрозы в свой адрес

Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" произошел взрыв. В результате погибли два человека, еще как минимум трое пострадали. Среди погибших – глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Правоохранители считают, что это было заказное и тщательно спланированное покушение на Саркисяна. Что известно о происшествии – в материале Москвы 24.

Что произошло

Фото: Москва 24

Взрыв прогремел около 10:00 на первом этаже жилого комплекса. Волна повредила остекление и гипсокартонный потолок, однако не вызвала пожара. Позже специалисты установили, что несущие конструкции дома не повреждены.

Сотрудники оперативных служб выяснили, что взрывное устройство было заложено в лифтовом холле, а его мощность составила до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва на месте погиб один человек, еще четверо получили травмы, один из которых – глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Правоохранители считают, что он и был целью взрыва. Саркисяна в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, по данным СМИ, его контузило. Кроме того, он получил черепно-мозговую травму и ожоги, а врачи планировали ампутировать левую ногу.

Саркисян перенес клиническую смерть и медики подключили его к аппарату ИВЛ, однако он умер в больнице, не приходя в сознание. Второй погибший – охранник главы Федерации бокса ДНР.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Спланированное убийство

Фото: Москва 24

Правоохранители назвали произошедшее заказным и тщательно спланированным убийством . Армен Саркисян давно передвигался только в сопровождении охраны, поскольку украинские националисты неоднократно угрожали ему, о чем заявлял он сам. На этом фоне его охрану регулярно усиливали, советуя выбирать для передвижения разные автомобили, выяснил "Московский комсомолец".

На протяжении нескольких последних лет Саркисян занимался подготовкой российских бойцов в городе Горловке в ДНР. При этом 4 декабря 2024 года украинская сторона обвинила его в участии в незаконных вооруженных формированиях, которые ведут боевые действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ)". С 2015 года Саркисян находится в базе украинского сайта "Миротворец" и объявлен в розыск.

По словам соседа Саркисяна Владимира, его телохранители носили с собой специальное оборудование и тщательно проверяли все урны и прочие места, где потенциально могло быть скрыто взрывное устройство.

Предположительно, устройство привели в действие дистанционно с помощью камер видеонаблюдения. Взрывчатка сработала, когда Саркисян выходил из лифта, а заложили его в диван или кресло, стоящее в холле подъезда, поскольку у всех пострадавших есть травмы ног, а двое раненых получили открытые переломы голеней, отмечает телеграм-канал Baza.

Видео: Москва 24

В свою очередь, следователи считают, что взрывное устройство могло попасть в ЖК через курьера или работника коммунальных служб. Предварительно, СВУ в холл заложила девушка. Согласно ориентировке, которую распространили СМИ, она среднего роста, с длинными волосами и была в темной куртке. Одна из жительниц дома рассказала сотрудникам органов, что видела странную прохожую на этаже, когда покидала свою квартиру в 09:20. По ее словам, когда девушка поняла, что ее заметили, она запаниковала и попыталась скрыть свое лицо, отмечает Mash

По словам жителей дома, ЖК достаточно хорошо охраняется и охранники всегда требуют предъявлять пропуска на въезде. При этом консьержи тщательно следят за происходящим. В связи с этим СМИ отмечают, что покушение на Саркисяна могло готовиться не меньше месяца, а, по одной из версий, чтобы избежать лишнего внимания со стороны охраны и консьержки исполнители покушения могли снять в ЖК квартиру.

В разговоре с Mash телеведущая Алла Довлатова, которая также живет в этом доме, отметила, что в последнее время часто видела там подозрительных не местных.