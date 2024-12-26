ТАСС: два новых фигуранта появились в деле о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова

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Следственный комитет Российской Федерации установил двух новых фигурантов дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Об этом заявили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

"Это гражданин Украины Журавлев Ростислав Владимирович, он арестован. Также в розыск объявлен Максим Чупрун, он заочно арестован", – заявил собеседник агентства.

В свою очередь, Замоскворецкий суд Москвы на три месяца продлил срок ареста троим фигурантам дела. Согласно данным из зала суда, всем фигурантам переквалифицировано обвинение со статьи об убийстве на статью о теракте.

"Продлить срок содержания под стражей обвиняемым Журавлеву Ростиславу Владимировичу, Паскарю Ивану Ивановичу и Головченко Владимиру Владимировичу еще на три месяца, то есть до 12 апреля 2025 года", – заявил судья.

Кроме того, на заседании суда Журавлев не стал возражал насчет продления ему ареста, однако Паскарь и Головченко просили сменить решение и отпустить под домашний арест.

Между тем в настоящее время заочно арестована гражданка Украины Ярослава Хрестина, являющаяся пособницей преступления.

Взрыв машины Прозорова произошел в Москве 12 апреля 2024 года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

16 апреля спецслужбы задержали агента Украины Головченко, который был завербован СБУ после начала спецоперации. Позже по делу о покушении на Прозорова арестовали Пискаря. По данным следствия, он доставил компоненты для подрыва автомобиля. Кроме того, по делу Прозорова была выявлена Хрестина. Эта девушка передавала взрывчатку агентам, которые устроили покушение на экс-сотрудника СБУ в Москве.

