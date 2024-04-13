РИА Новости: Взрыв машины экс-сотрудника СБУ квалифицировали как покушение на убийство

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Правоохранители квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова как покушение на убийство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

"Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом", – сообщил собеседник издания.

Взрыв автомобиля случился днем 12 апреля на парковке около жилого дома на Коровинском шоссе в Москве. Две находившиеся рядом машины были повреждены. В следственном комитете устанавливают обстоятельства происшествия.

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он заявил, что покушение на него организовал киевский режим. Вместе с тем Прозоров пообещал продолжить разоблачать преступления властей Украины.