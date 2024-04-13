Экс-подполковник СБУ Прозоров: решение об АТО стало началом гражданской войны на Украине

Фото: depositphotos/billperry

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил, что осознал втягивание Украины в гражданскую войну в момент провозглашения Киевом начала так называемой антитеррористической операции (АТО) в ДНР и ЛНР в 2014 году, так как для этой задачи привлекались военные.

"Эти дни 10-летней давности я помню очень хорошо. Начало АТО, объявление (и.о. президента Украины Александра. – Прим. ред.) Турчинова о начале АТО, заявление официальных представителей Службы безопасности Украины. Мы следили за этим всем очень внимательно и, естественно, делали выводы", – цитирует Прозорова РИА Новости.

По его словам, привлечение армии для борьбы с соотечественниками является не чем иным, как началом гражданской войны в стране. Он напомнил, что даже бывший президент Украины Виктор Янукович не решился применять армию против протестующих на Майдане в 2014 году.

Ранее Василий Прозоров, пострадавший при взрыве автомобиля в Москве, заявил, что покушение на него организовал киевский режим. Он отметил, что остался жив и сейчас здоров, а также пообещал продолжить разоблачать преступления властей Украины.

Взрыв машины произошел днем 12 апреля на парковке возле жилого дома на Коровинском шоссе в Москве. Две машины, которые стояли по соседству, были повреждены. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.