Не РФ начала войну в Донбассе, но сделает все, чтобы ее закончить – Путин

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Не Россия начала войну в Донбассе, но сделает все, чтобы ее закончить, заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, российское государство примет все возможные меры, чтобы искоренить нацизм и решить задачи СВО. Президент напомнил, что российские военные уверенно наступают и освобождают новые территории в ходе СВО.

Ранее Путин говорил, что Россия никогда не делила русских и украинцев, поскольку считает их одним народом. По словам президента, подавляющее большинство людей, которые жили на Украине, и абсолютное большинство россиян всегда считали это одним и тем же. Глава государства отметил, что антироссийские настроения на Украине исходят из истории.

До этого президент РФ заявил, что происходящее сейчас на Украине похоже на гражданскую войну между братьями. Он напомнил, что весь юго-восток Украины был пророссийский, так как берег Черного моря после войн с Турцией отошел к России.

До этого Путин объяснил начало специальной военной операции стремлением Запада подползти к российским границам, захватив Украину в НАТО. Он еще раз подтвердил, что Россию вынудили начать СВО.