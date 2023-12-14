Путин сравнил происходящее на Украине с гражданской войной между братьями

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То, что происходит сейчас на Украине, похоже на гражданскую войну между братьями. Об этом заявил Владимир Путин в ходе "Итогов года".

"В основе своей русские и украинцы – единый народ", – отметил российский лидер.

Путин напомнил, что весь юго-восток Украины был пророссийский, так как берег Черного моря после войн с Турцией отошел к России.

"При чем здесь Украина? Никакого отношения не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса – вообще русский город", – указал президент РФ.

Он подчеркнул, что россияне смирились, когда руководитель советского государства Владимир Ленин передал на Украину все Причерноморье. По его словам, жители РФ согласились с этим и после распада Советского Союза, подтвердив готовность жить в такой парадигме.

"Но вот эта часть, юго-восток, пророссийская, для нас тоже важна. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах внутренней и внешней политики Украины. В целом Россию это вполне устраивало", – сказал Путин.

Но после 2014 года Москве стало ясно – РФ не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, подчеркнул президент.

До этого Путин объяснил начало специальной военной операции стремлением Запада подползти к российским границам, захватив Украину в НАТО. Он еще раз подтвердил, что Россию вынудили начать СВО.

Мир на Украине наступит тогда, когда российская сторона достигнет целей СВО, которые остаются неизменными, напомнил он.

Путин начал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию