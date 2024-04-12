Экс-сотрудник СБУ Прозоров: за покушением в Москве стоит Киев

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который пострадал при взрыве автомобиля в Москве, заявил, что покушение организовал киевский режим. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он отметил, что остался жив и сейчас здоров. Прозоров пообещал продолжить разоблачать преступления властей Украины.

Взрыв машины произошел днем 12 апреля на парковке возле жилого дома на Коровинском шоссе в Москве. Две машины, которые стояли по соседству, были повреждены.

Столичный главк СК РФ устанавливает обстоятельства происшествия. После осмотра места взрыва будет запланирован ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

Позже стало известно, что при взрыве автомобиля пострадал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Его помощник рассказал, что Прозоров получает сейчас необходимую медпомощь в больнице. По его словам, у экс-сотрудника службы обнаружили ранения, однако не тяжелого характера.

