Помощник экс-подполковника СБУ Прозорова рассказал о его состоянии после взрыва

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

При взрыве внедорожника на севере Москвы пострадал бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Как уточнил его помощник, переживать не стоит, передает РИА Новости.

"Он живой, все у него хорошо. Работать будет дальше", – сказал собеседник агентства.

Источник издания в силовых структурах отметил, что Прозоров получил травмы ноги и руки.

Взрыв автомобиля без последующего возгорания произошел днем 12 апреля на парковке около жилого дома на Коровинском шоссе. Две машины, находившиеся по соседству, получили повреждения.

Столичный главк Следственного комитета РФ устанавливает обстоятельства взрыва. На месте инцидента работают следователи, криминалисты и оперативные службы. После осмотра места происшествия будет назначен ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.