Фото: kremlin.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что президент России Владимир Путин своим решением начать СВО не позволил стереть с лица земли Донбасс. Свое видеообращение он опубликовал в телеграм-канале.

Пушилин отметил, что специальная военная операция стала освободительной для Донбасса.

"Своим решением президент России Владимир Владимирович Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс. И вся Россия пришла на помощь", – отметил Пушилин.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо четыре области восточной Украины исторически являются "абсолютной Россией". Кроме того, Сальдо обратил внимание, что Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области неразрывно связаны с Россией, а "Киев – это мать городов русских".

До этого Владимир Путин заявлял, что происходящее сейчас на Украине похоже на гражданскую войну между братьями. Он напомнил, что весь юго-восток Украины был пророссийский, так как берег Черного моря после войн с Турцией отошел к России.