24 февраля, 11:43Политика
Своим решением начать СВО Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс – Пушилин
Фото: kremlin.ru
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что президент России Владимир Путин своим решением начать СВО не позволил стереть с лица земли Донбасс. Свое видеообращение он опубликовал в телеграм-канале.
Пушилин отметил, что специальная военная операция стала освободительной для Донбасса.
"Своим решением президент России Владимир Владимирович Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс. И вся Россия пришла на помощь", – отметил Пушилин.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо четыре области восточной Украины исторически являются "абсолютной Россией". Кроме того, Сальдо обратил внимание, что Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области неразрывно связаны с Россией, а "Киев – это мать городов русских".
До этого Владимир Путин заявлял, что происходящее сейчас на Украине похоже на гражданскую войну между братьями. Он напомнил, что весь юго-восток Украины был пророссийский, так как берег Черного моря после войн с Турцией отошел к России.
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