В Курской области впервые наградили медалями родителей участников СВО

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

В Курской области впервые вручили медали родителям бойцов, принимающих участие в спецоперации РФ на Украине. Глава региона Роман Старовойт рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Впервые вручил медали "Мать героя" и "Отец героя". Эти награды были учреждены по инициативе ветеранов и участников СВО. Они вручаются родителям бойцов, проявивших самоотверженность, мужество, отвагу при выполнении боевых заданий", – говорится в его публикации.

Губернатор обратил внимание, что Курская область стала первой из всех российских регионов, где были учреждены такие награды.

Кроме того, в День защитника Отечества Старовойт посетил одну из воинских частей, где поздравил бойцов с праздником. Глава региона выразил благодарность военным, а также их родителям и наставникам.

"Ребята, вы наша гордость! Победа будет за нами", – подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими Воздушно-космических сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что рад возможности вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям ВКС.

В свою очередь, рабочая группа по СВО направила очередной доклад российскому президенту, в котором указала новые меры поддержки военнослужащих и их семей.



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