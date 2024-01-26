Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших участников СВО не дольше 3 месяцев

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов спецоперации на Украине не дольше трех месяцев. Решение он принял по итогам встречи, которая состоялась 7 января этого года, с родственниками погибших на СВО военнослужащих. Об этом сообщает сайт Кремля.

Там указано, что президент поручил российскому правительству внести в действующее законодательство изменения, предусматривающие:

предоставление членам семей героев РФ, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей Героев РФ, удостоенных этого звания при жизни;

перечисление выплаты семьям погибших бойцов СВО не дольше трех месяцев либо направление им уведомления об отказе с указанием причин;

наделение статусом ветерана боевых действий тех, кто участвовал в СВО и получил увечья, заболевание, награду вне зависимости от того, заключали ли они контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ или нет.

Ответственным назначен Михаил Мишустин, срок предоставления доклада – 1 апреля этого года.

Также российский лидер поручил Минобороны проанализировать осуществление АО "СОГАЗ" выплат членам семей погибших участников СВО. Ответственным назначен Сергей Шойгу, срок предоставления доклада – до 1 апреля.

Кроме того, Путин рекомендовал исполнительным органам субъектов РФ при назначении региональных выплат семьям погибших бойцов спецоперации учитывать тех родственников военнослужащего, который зарегистрирован по месту жительства в другом регионе страны. Ответственными он назначил высшие должностные лица субъектов России, срок предоставления доклада – 1 апреля.

Ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак рассказал, что рабочая группа по СВО утвердила поправки, которые защитят права еще не родившихся детей участников спецоперации при распределении страховых выплат. Он уточнил, что поправки включают в себя случаи, когда у погибшего бойца осталась беременная супруга.

Изменения будут внесены к инициативе, которая регулирует порядок госстрахования. Госдума уже приняла этот проект в первом чтении, сказал первый вице-спикер Совфеда.

Москвичам рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей