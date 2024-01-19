Поправки по страховым выплатам еще не родившихся детей участников СВО подготовили в РФ

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Рабочая группа по СВО утвердила поправки, которые защитят права еще не родившихся детей участников спецоперации при распределении страховых выплат. Об этом первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак написал в своем телеграм-канале.

По его словам, эту тему группа поднимала в одном из докладов Владимиру Путину. Турчак уточнил, что поправки включают в себя случаи, когда у погибшего бойца осталась беременная жена.

"Действующее законодательство не включает неродившихся детей в список получателей выплат по госстрахованию. Более того – предполагает, что они должны быть распределены в течение 15 дней после получения необходимых документов", – написал он.

Политик добавил, что если ребенок не родился в этот период, то он уже на выплаты рассчитывать не может. Поправки будут внесены к инициативе, которая регулирует порядок госстрахования. ГД уже приняла этот проект в первом чтении, поделился Турчак

Ранее сообщалось, что в нижнюю палату парламента внесли инициативу о праве членов семей бойцов спецоперации по договоренности оформлять на них регистрацию по месту жительства. Турчак рассказал, что проект подготовила рабочая группа по СВО. Он уже получил поддержку в российском кабмине, добавил первый вице-спикер Совфеда.

До этого думский комитет по региональной политике и местному самоуправлению одобрил инициативу о приостановке трудового договора мобилизованных госслужащих на период их военной службы. Предполагаемые поправки внесут в закон "О системе государственной службы Российской Федерации".

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