Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими ВКС России в ходе СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими Воздушно-космических сил РФ в ходе спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что рад возможности вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям ВКС РФ. По его словам, их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе СВО.

Глава государства заметил, что армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта. По его мнению, это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил.

"Они совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи", – сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.

Ранее первый замминистра обороны России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Центр" в зоне СВО, где наградил военнослужащих, которые отличились в ходе освобождения Авдеевки.

В частности, начальник Генерального штаба ВС РФ вручил российским военным ордена Мужества и медали "За отвагу", а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в бою. На командном пункте генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил Герасимову о дальнейших действиях, запланированных на авдеевском направлении.

17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от украинской армии. Президент РФ, в свою очередь, поздравил российских солдат с этой важной победой.

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