Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Костромские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины на артемовском направлении, сообщает сообщает сайт "Аргументы и факты".

Таким образом, военнослужащие из состава южной группировки войск улучшают положение по переднему краю. В Минобороны рассказали, что сперва воздушная разведка обнаружила положение основных огневых точек и укрытий ВСУ со скоплением пехоты. Затем началась работа ВДВ. Десантники нанесли огневое поражение и подавили основные огневые средства боевиков.

Отмечается, что операция была успешной за счет вооружения и техники – военные использовали FPV-дроны и квадрокоптеры. В завершении бойцы зачистили опорный пункт. Также они приступили к активной обороне.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия потеряла более 1,5 тысячи человек во время освобождения Авдеевки Вооруженными силами России. По данным ведомства, в общей сложности площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

До этого австрийский генерал Петер Форхофер заявлял, что военная промышленность европейских государств пока не может догнать российскую по темпам производства. По его мнению, в ходе "войны складов" ЕС пытается догнать РФ, но пока не в силах это сделать.

Новости регионов: ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевский коксохимический завод