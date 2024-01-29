Шойгу проверил ход модернизации баз НИИ Минобороны в Подмосковье

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил развитие центральных научно-исследовательских учреждений ведомства в Подмосковье, сообщили в пресс-службе министерства.

Министру доложили, что благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны увеличилось количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания.

Также ему рассказали об исследованиях, которые проводит учреждение. Начальник 12-го ГУМО РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников рассказал, что проведенная в рамках госпрограммы вооружения модернизация экспериментально-испытательной базы института позволит сократить сроки государственных испытаний, увеличить пропускную способность института и максимально приблизить условия испытаний к экспериментам.

Шойгу проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны России. По словам начальника войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сейчас в институте готовят к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов завершился.

Ожидается, что строительство новых лабораторных корпусов позволит создать научно-исследовательский кластер в интересах биологической защиты. Он поможет оперативно выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, включая вакцину с проверкой ее эффективности, а также участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов.

Одним из практических результатов исследований в этой области стала разработка и создание первой в мире вакцины от коронавируса, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.

Помимо прочего, Шойгу доложили о развитии и модернизации объектов социальной инфраструктуры, которую создали в гарнизоне.

Ранее Шойгу сообщил, что оборонно-промышленный комплекс в России смог в разы увеличить производство основных вооружений и боеприпасов в прошлом году. Министр уточнил, что высоких производственных показателей получилось достичь благодаря эффективной работе оборонного ведомства и предприятий ОПК.

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