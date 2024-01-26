В РФ разработали улучшенную систему лазерного наведения управляемых ракет

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В России создали и запатентовали устройство прямого лазерного командного наведения управляемых ракет. Разработка принадлежит Раменскому приборостроительному заводу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на описание патента.

"Полезная модель относится к оптическим системам приборов наведения управляемых ракет на цель по лазерному лучу. Макетные испытания показали повышение энергетической эффективности, увеличение дальности применения, уменьшение массы аппаратуры оптико-электронной прицельной системы и повышение надежности", – отмечается в документе.

Ранее стало известно о завершении испытаний новой модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ-СВ". В "Ростехе" сообщили, что проведенные проверки показали соответствие тем требованиям, которые были предъявлены со стороны Минобороны РФ.

Данный вид ЗРПК предназначен для прикрытия сухопутных войск РФ. Он отличается тем, что установлен на новое гусеничное шасси, с которым "Панцирь-СМ-СВ" сможет сопровождать и прикрывать системы противовоздушной обороны на марше по снегу и бездорожью.



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