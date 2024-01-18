Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа в Подмосковье

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Так, во время инспектирования предприятия гендиректор завода Сергей Богатиков сообщил главе министерства, что гособоронзаказ за прошлый год выполнен ими полностью.

"Министру обороны РФ представили крылатые ракеты класса "воздух – земля", противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения", – рассказали в ведомстве.

При этом Шойгу по итогу проверки на предприятии призвал увеличить производство высокоточных авиаракет, в ходе которого будет увеличена дальность до 310 километров. Гендиректор завода в свою очередь заявил, что мощность боевой части нарастят с 450 до 800 килограммов, а стоимость самого изделия уменьшат.

"У нас каждый день идет расход, каждый день поражение", – объяснил министр необходимость увеличения производства высокоточных авиаракет.

Ранее Владимир Путин сообщил, что гособоронзаказ будет выполнен в 2023 году на 98%. Глава государства подчеркнул, что в будущем для оснащения российской армии необходимо обеспечить поставки роботизированных комплексов, боевых лазеров и оружия с искусственным интеллектом, которое будет работать на новых физических принципах.



Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Ульяновске