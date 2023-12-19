Путин заявил, что гособоронзаказ будет выполнен на 98% по итогам 2023 года

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Гособоронзаказ будет выполнен в этом году на 98%, сообщил Владимир Путин в рамках расширенного заседания министерства обороны России.

"Ожидается, что в целом гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне порядка 98%", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в будущем для оснащения российской армии необходимо обеспечить поставки роботизированных комплексов, боевых лазеров и оружия с искусственным интеллектом, которое будет работать на новых физических принципах.

Путин сделал акцент на том, что нужно создать "для армии и флота задел на будущее". В России должны разрабатываться перспективные боевые системы, резюмировал он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения в ВС РФ выросли почти в пять раз в 2023 году.

По словам министра, в 12 раз увеличились поставки средств поражения, в частности высокоточных ракет большой дальности – в пять раз. Кроме того, 2–3 раза в месяц уточняются задания гособоронзаказа и ежедневно контролируются поставки необходимых вооружений и техники, заметил Шойгу.



Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Ульяновске