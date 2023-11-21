21 ноября, 14:51Безопасность
Шойгу заявил о пятикратном росте поставок ракетно-артиллерийского вооружения
Фото: kremlin.ru
Объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения в Вооруженные силы РФ выросли почти в пять раз в 2023 году. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно – в 4,9 раза, бронетанкового вооружения – более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов – в 16 раз", – цитирует его ТАСС.
В 12 раз увеличились поставки средств поражения, в частности, высокоточных ракет большой дальности – в пять раз. Кроме того, 2–3 раза в месяц уточняются задания гособоронзаказа и ежедневно контролируются поставки необходимых вооружений и техники.
По словам Шойгу, двукратный рост финансирования гособоронзаказа приведет к выполнению годового плана не менее чем на 98%. В текущих условиях требуется обеспечить опережающие поставки российской армии, заключил он.
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