Шойгу заявил о пятикратном росте поставок ракетно-артиллерийского вооружения

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Объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения в Вооруженные силы РФ выросли почти в пять раз в 2023 году. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно – в 4,9 раза, бронетанкового вооружения – более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов – в 16 раз", – цитирует его ТАСС.

В 12 раз увеличились поставки средств поражения, в частности, высокоточных ракет большой дальности – в пять раз. Кроме того, 2–3 раза в месяц уточняются задания гособоронзаказа и ежедневно контролируются поставки необходимых вооружений и техники.

По словам Шойгу, двукратный рост финансирования гособоронзаказа приведет к выполнению годового плана не менее чем на 98%. В текущих условиях требуется обеспечить опережающие поставки российской армии, заключил он.

Ранее Вооруженные силы России начали использовать в рамках спецоперации на Украине улучшенный снаряд "Краснополь" с повышенной точностью. При соблюдении правил использования он неизменно поражает цели, сообщили в организации-производителе.

