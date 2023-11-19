Ракетные войска и артиллерия успешно решают сложные задачи в ходе СВО – Шойгу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив их вклад в решение сложных задач в ходе СВО. Поздравление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

В своем поздравлении Шойгу отметил, что российские артиллеристы и ракетчики демонстрируют мужество, стойкость, самоотверженность и верность долгу, выполняя сложные задачи в ходе специальной военной операции.

Министр обороны выразил уверенность в том, что ракетные войска будут и дальше способствовать укреплению обороноспособности страны и совершенствовать свое профессиональное мастерство.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские вооруженные силы сбили за прошедшую неделю три украинских Миг-29 во время воздушных и противовоздушных боев. Помимо этого, за неделю средства ПВО РФ ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 198 украинских беспилотников.