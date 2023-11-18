ВС РФ подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ на краснолиманском направлении – МО

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Российские войска подавили до 30 украинских артиллерийских расчетов на краснолиманском направлении. Потери противника составили до 100 военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

По его словам, на краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 47-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады специального назначения Азов (запрещенная в России террористическая организация) и 15-го полка Национальной гвардии Украины.

Также он сообщил, что средствами ПВО сбит украинский беспилотник в районе Кременной.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ сбили за прошедшую неделю три украинских Миг-29 во время воздушных и противовоздушных боев. Помимо этого, за неделю средства ПВО РФ ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 198 украинских беспилотников.