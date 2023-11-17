Силы ПВО России уничтожили беспилотники ВСУ в Смоленской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО Вооруженных сил РФ уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Смоленской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка Киева атаковать объекты на территории РФ была пресечена 17 ноября около 08:00 по московскому времени.

Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин, беспилотники ликвидировали в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района.

По его данным, никто не пострадал. Оперативные службы работают на местах происшествия.

Российские системы противовоздушной обороны ранее сбили беспилотник ВСУ над Смоленской областью 15 ноября. Попытка совершить атаку дроном самолетного типа была пресечена в 07:30 по московскому времени.

До этого дежурные системы ПВО сбили четыре дрона украинской армии под Москвой, а также над Тамбовской, Брянской и Орловской областями. В Минобороны сообщали, что попытка Киева осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ была пресечена в ночь на вторник, 14 ноября.

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