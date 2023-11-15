Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Смоленской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над Смоленской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Попытка совершить атаку дроном самолетного типа была пресечена в 07:30 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

Днем ранее российские средства ПВО в Ростовской области сработали по целям за пределами региона. Как уточнил губернатор Василий Голубев, военные выполняли задачи в соответствии с планом спецоперации.

До этого дежурные системы ПВО сбили четыре дрона украинской армии под Москвой, а также над Тамбовской, Брянской и Орловской областями. В Минобороны сообщали, что попытка Киева осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ была пресечена в ночь на вторник, 14 ноября.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки