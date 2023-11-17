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17 ноября, 11:36

Политика

Ракетный комплекс "Авангард" может нанести удар по цели на любом расстоянии – СМИ

Фото: Минобороны России

Ракетный комплекс "Авангард", принадлежащий российской армии, может нанести удар сразу по нескольким целям, находящимся на любом расстоянии, за полчаса. Соответствующая информация была представлена в статье Daily Express.

"Ракета, которую Путин описывал как "метеорит", может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут", – отмечается в публикации.

Автор статьи обратил внимание на уникальность такого вооружения. Он уточнил, что ракета может развить скорость в десятки тысяч километров в час.

Ранее стало известно, что ракетное соединение в Оренбуржье перевооружилось на комплекс "Авангард". Межконтинентальную баллистическую ракету загрузили в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на АО "Красмаш" в Красноярском крае, который выпускает стратегический ракетный комплекс "Сармат". На заводе производят первые серийные ракеты, которые затем поставят на боевое дежурство.

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