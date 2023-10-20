Ракетное соединение в Оренбуржье перевооружается на комплекс "Авангард"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области перевооружается на ракетный комплекс "Авангард". Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования Авангард. Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", – указано в сообщении.

Инфраструктура позиционного района уже подготовлена к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, сообщили в ведомстве. Там находятся сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на АО "Красмаш" в Красноярском крае, который выпускает стратегический ракетный комплекс "Сармат".

По данным Минобороны, на заводе производят первые серийные ракеты. В ближайшее время их поставят на боевое дежурство. В настоящее время в позиционном районе одного из соединений завершаются строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта.

До этого Шойгу посетил с аналогичной целью Новосибирский авиационный завод имени Чкалова. Он провел совещание с руководством завода и обсудил вопросы оснащения армии России и выпуска комплекса с беспилотниками большой дальности.



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