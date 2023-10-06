Шойгу проинспектировал цех по выпуску Су-34 на авиазаводе имени Чкалова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл на Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, чтобы проверить процесс выполнения гособоронзаказа. Он проинспектировал летно-испытательную станцию и цех завершающей сборки продукции, которая выпускает, ремонтирует и модернизирует истребители-бомбардировщики Су-34, сообщает МО РФ.

Кроме того, министр провел совещание с руководством завода и обсудил вопросы оснащения армии России и выпуска комплекса с беспилотниками большой дальности. Также Шойгу затронул тему передачи ВС РФ новых видов авиационной техники и самолетов Су-34.

"Эта машина – основная рабочая лошадь, у них по четыре – по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут", – отметил глава ведомства.

Директор предприятия Александр Панасенко подчеркнул, что завод на данный момент может не только производить серийную продукцию, но и ремонтировать авиационную технику.

Министр в конце отметил, что вопрос поставок российской армии новейших видов авиационной техники постоянно находится в центре внимания. Шойгу также сообщил, что в этом году передача новых Су-34 и их доработка осуществляется по утвержденному графику.

Су-34 – фронтовой истребитель-бомбардировщик, который поставляется на вооружение Военно-воздушных сил России с 20 марта 2014 года. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и воздушным целям.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности (КРБД). По информации, бомбардировщики уже применили данные ракеты в ходе спецоперации на Украине, успешно поразив вражеский военный объект. Отмечается, что Су-34 как носители КРБД могут понадобиться, к примеру, в случае конфликта со странами Североатлантического альянса для выполнения стратегических задач.

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