Бомбардировщики Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности (КРБД). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, бомбардировщики уже применили данные ракеты в ходе спецоперации на Украине, успешно поразив вражеский военный объект.

Отмечается, что Су-34 как носители КРБД могут понадобиться, к примеру, в случае конфликта со странами Североатлантического альянса для выполнения стратегических задач.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ поручили концерну "Уралвагонзавод" возобновить производство танков Т-80 с газотурбинными двигателями.

До этого стало известно, что армия России приняла на снабжение новейшую дымовую гранату, которая способна укрывать бойцов и технику от удара высокоточных управляемых ракет.

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