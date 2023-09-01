Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя "Роскосмоса" Юрия Борисова.

"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", – рассказал он.

В конце июня Владимир Путин отметил, что скоро на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Он подчеркнул, что укрепление Вооруженных сил России является приоритетом, государство будет продолжать совершенствовать армию.

По словам президента РФ, будет развиваться ядерная триада, поскольку это стало залогом военной безопасности и мировой стабильности. Путин сообщил, что почти половина частей и соединений ракетных войск стратегического назначения имеют новейшие комплексы "Ярс".



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