Путин назвал укрепление российской армии приоритетом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Укрепление Вооруженных сил России является приоритетом, государство будет продолжать совершенствовать армию. Об этом заявил Владимир Путин.

"Развитие армии, надежное обеспечение безопасности страны было и остается нашим безусловным приоритетом", – цитирует его РИА Новости.

По словам президента РФ, также продолжится развитие ядерной триады, поскольку это стало залогом военной безопасности и мировой стабильности. Он отметил, что почти половина частей и соединений ракетных войск стратегического назначения имеют новейшие комплексы "Ярс", также было организовано перевооружение армии на современные ракетные системы с гиперзвуковой частью "Авангард".

"В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой", – указал лидер страны.

Путин добавил, что российские силы стойко ведут бои во время спецоперации, они стоят за территориальную целостность государства и его суверенитет.

"В наши дни наследники поколения героев Отечественной, Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине и своему народу, стойко сражаются за Отечество, за правду и справедливость", – сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к диалогу по ситуации на Украине, однако Киев не дает стабильной почвы. При этом пресс-секретарь президента усомнился в том, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине будут результативны.

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