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Никакие переговоры по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время не нужны, считает заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

"Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС. Тетка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты. Конечно, это так. Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением?" – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Кроме того, Медведев заявил, что Москва может провести переговоры с "хозяевами" ситуации, то есть с Вашингтоном, так как других собеседников не может быть. Он также подчеркнул, что гипотетические переговоры могут быть не о мире, а об условиях послевоенного мироустройства. Медведев добавил, что и об этом пока рано вести разговоры.

Этими словам политик прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая выступила против равного участия в гипотетических мирных переговорах России и Украины. Она заявила, что такие мирные переговоры уравняют агрессора и жертву. Также фон дер Ляйен поддержала мирный план украинского лидера Владимира Зеленского.

Накануне глава белорусского государства Александр Лукашенко рассказал, что в марте прошлого года Россия якобы была готова пойти на невыгодный для себя договор с Украиной. Его проект обсуждался на переговорах в Минске и Стамбуле, однако позже тот был "выброшен в корзину".

