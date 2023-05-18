Лукашенко заявил, что Москва была готова пойти на невыгодный договор с Киевом

Фото: kremlin.ru

Российская сторона в марте прошлого года была готова пойти на невыгодный для себя договор об урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщает издание БелТА со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась", – поделился белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что Минск предложил сторонам конфликта провести переговоры. Впоследствии они состоялись в Белоруссии и Турции. По словам белорусского президента, РФ согласилась на мирные инициативы, однако потом проект был "выброшен в корзину". Лукашенко заявил, что этот договор лежит у него на столе.

Ранее сообщалось, что основная цель европейского турне Владимира Зеленского заключалась в том, чтобы помешать спецпредставителю КНР Ли Хуэю продвинуть идею переговоров по Украине. По словам политолога Александра Асафова, украинский лидер хотел добиться того, чтобы никто не начал говорить о мирном урегулировании конфликта.