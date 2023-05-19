Глава ЕК выступила против переговоров между РФ и Украиной на равных

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против того, чтобы в гипотетических мирных переговорах Россия и Украина участвовали на равных. Об этом сообщает РИА Новости.

"Украина больше всего хочет <...> справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты", – сказала фон дер Ляйен на саммите Группы семи в Хиросиме.

Глава Еврокомиссии также добавила, что поддерживает план мирного урегулирования, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в марте прошлого года Россия якобы была готова пойти на невыгодный для себя договор с Украиной. Его проект обсуждался на переговорах в Минске и Стамбуле, однако позже тот был "выброшен в корзину".

