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12:17

Политика

Глава ЕК выступила против переговоров между РФ и Украиной на равных

Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против того, чтобы в гипотетических мирных переговорах Россия и Украина участвовали на равных. Об этом сообщает РИА Новости.

"Украина больше всего хочет <...> справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты", – сказала фон дер Ляйен на саммите Группы семи в Хиросиме.

Глава Еврокомиссии также добавила, что поддерживает план мирного урегулирования, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в марте прошлого года Россия якобы была готова пойти на невыгодный для себя договор с Украиной. Его проект обсуждался на переговорах в Минске и Стамбуле, однако позже тот был "выброшен в корзину".

Минские соглашения были обманом со стороны киевского режима и Запада – Лукашенко

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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