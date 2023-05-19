12:17Политика
Глава ЕК выступила против переговоров между РФ и Украиной на равных
Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против того, чтобы в гипотетических мирных переговорах Россия и Украина участвовали на равных. Об этом сообщает РИА Новости.
"Украина больше всего хочет <...> справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты", – сказала фон дер Ляйен на саммите Группы семи в Хиросиме.
Глава Еврокомиссии также добавила, что поддерживает план мирного урегулирования, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в марте прошлого года Россия якобы была готова пойти на невыгодный для себя договор с Украиной. Его проект обсуждался на переговорах в Минске и Стамбуле, однако позже тот был "выброшен в корзину".
Минские соглашения были обманом со стороны киевского режима и Запада – Лукашенко
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