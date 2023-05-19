Постоянная поставка оружия на Украину ведет к эскалации и усложняет переговоры – КНР в ООН

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Постоянная поставка оружия в зону конфликта на Украине приводит лишь к его эскалации. С таким заявлением выступил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.

"Постоянная поставка вооружений на поле боя приведет только к эскалации войны, повлечет больше потерь среди мирных граждан и заставит больше людей покинуть дома, что усложнит начало мирных переговоров. Надежда на прекращение огня будет более призрачной", – приводит его слова ТАСС.

Гэн Шуан заявил, что у украинского кризиса нет военного решения. По его словам, фундаментальным путем для восстановления мира являются диалог и переговоры.

Он подчеркнул, что все стороны должны содействовать политическому урегулированию и "создавать атмосферу для возвращения вовлеченных сторон к переговорам".

Зампостпреда КНР подчеркнул, что Пекин приветствует планы африканских лидеров посетить Россию и Украину для содействия прекращению огня и боевых действий.

Ранее стало известно, что президент ЮАР Сирила Рамафоса пожелал посетить с африканской делегацией РФ для обсуждения своей инициативы по урегулированию ситуации вокруг Украины в июне – июле. У Рамафосы и Владимира Путина уже состоялся телефонный разговор.

До этого сообщалось, что Китай отправил спецпредставителя Ли Хуэя в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для консультаций по урегулированию ситуации на Украине.

