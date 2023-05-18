Лавров заявил, что США не готовы к действиям по урегулированию ситуации на Украине

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Соединенные Штаты Америки не готовы к конструктивным действиям по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго, передает "Интерфакс".

"США не готовы ни на данном этапе, ни, по-моему, в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине", – сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты на протяжении долгого времени противодействовали объективному созданию многополярного мира, при этом сохраняя свою гегемонию и подчиняя своей воле всех.

Кроме того, Лавров прокомментировал инициативу президента ЮАР Сирила Рамафосы по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Министр напомнил, что у Рамафосы и Владимира Путина состоялся телефонный разговор. Лавров подчеркнул, что президент России готов к переговорам со всеми партнерами.

"Сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание такого предстоящего контакта. Его даты будут согласованы на общеприемлемой основе", – сказал глава российского МИД.

Он добавил, что президент ЮАР пожелал посетить с африканской делегацией РФ для обсуждения своей инициативы по урегулированию ситуации вокруг Украины в июне – июле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точные сроки визита африканской делегации в РФ для урегулирования кризиса на Украине будут согласованы по дипломатическим каналам.

При этом Песков уточнил, что президент ЮАР во время разговора с российским лидером заявил о необходимости сказать свое слово в международных усилиях по урегулированию украинского конфликта.

