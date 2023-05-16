Президент ЮАР заявил о разговоре с Путиным и Зеленским

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о разговоре с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Оба лидера, с которыми я имел возможность поговорить, – президент Путин и <...> Зеленский – согласились, что они готовы принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве", – заявил Рамафоса на пресс-конференции с премьером Сингапура Ли Сяньлуном.

По словам президента ЮАР, он смог договориться с лидерами России и Украины о начале подготовки к взаимодействию по этому вопросу с африканскими лидерами. Помимо этого, Рамафоса об инициативе сообщил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и офису Африканского союза.

Рамафоса добавил, что некоторые лидеры Африки считают, что региону нужно представить инициативу, которая бы смогла бы разрешить конфликт на Украине.

Ранее Рамафоса сообщил, что ЮАР выйдет из Международного уголовного суда (МУС). Он рассказал, что соответствующее решение было принято правящей партией "Африканский национальный конгресс" (АНК).

Для этого необходимо будет получить разрешение национального парламента. Однако отмечается, что АНК на данный момент представляет большинство в нижней палате.

