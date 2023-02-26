Россия готова укреплять боеспособность стран Африки – МИД РФ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Россия готова сотрудничать с Африкой в повышении уровня боеспособности стран континента. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Россия готова сотрудничать со всеми нашими африканскими друзьями, которые проявляют интерес к укреплению своих национальных вооруженных и правоохранительных сил, повышению уровня их боеспособности, в том числе для эффективной борьбы с террористической угрозой, которая в последнее десятилетие усугубилась вследствие всем известных разрушительных событий "арабской весны" на севере Африки", – приводит его слова ТАСС.

Богданов также заявил, что работа в военно-технической сфере со странами Африки ведется несмотря на проведение Россией спецоперации на Украине.

Ранее Богданов сообщил, что США оказывают давление на африканские страны, намереваясь сорвать проведение летнего саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге. Замминистра заявил, что Штаты угрожают африканским странам санкциями и прекращением гуманитарной и финансовой помощи.

До этого президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом результаты визитов главы МИД РФ Сергея Лаврова в страны Африки.

Лавров в период с 6 по 9 февраля посетил Мали, Мавританию, Судан и Ирак. 23–26 января у министра иностранных дел состоялись поездки в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею.

Вскоре после визита Лаврова, власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении военно-морской базы России на территории страны. Суданский чиновник заявил, что Россия развеяла все опасения властей страны и военные дали согласие на сделку.

Россия, Китай и ЮАР планируют провести совместные учения у берегов Африки в феврале

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