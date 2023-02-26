В МИД РФ заявили, что США пытаются сорвать проведение саммита Россия – Африка

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США оказывают давление на африканские страны, намереваясь сорвать проведение летнего саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Действительно, США и их союзники ведут беспрецедентную кампанию по политической и экономической изоляции России, в том числе по срыву проведения в Санкт-Петербурге в июле второго саммита Россия – Африка", – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что в США усилили давление на страны Африки после начала спецоперации России. По словам замминистра, США угрожают африканским странам санкциями и прекращением гуманитарной и финансовой помощи.

Он также заявил, что США фабрикуют обвинения против России в "грядущем голоде", повышении цен на топливо, зерно и удобрения.

Богданов заявил, что Россия решительно отстаивает принцип свободного выбора пути развития суверенных стран, что и является ключевой идеей саммита Россия Африка. Он сообщил, что РФ получает подтверждение участия в саммите от лидеров государств континента.

"Это является для нас сигналом о принципиальной поддержке со стороны значительного блока стран, несмотря на колоссальное давление Запада", – резюмировал Богданов.

Ранее посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что в Южно-Африканской Республике нет ни одного ребенка, который не знает, кто такой Владимир Путин. Он подчеркнул, что в школах Южно-Африканской Республики проходят историю России, поэтому все африканцы точно знают, где находятся Москва и Санкт-Петербург

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