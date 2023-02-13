Путин обсудил с Совбезом результаты визитов Лаврова в страны Африки

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на собрании с постоянными членами Совета безопасности обсудил результаты недавних поездок главы МИД РФ Сергея Лаврова в африканские государства.

"Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита Россия – Африка и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке", – сказал российский лидер в начале собрания.

Лавров в период с 6 по 9 февраля посетил Мали, Мавританию, Судан и Ирак. 23–26 января у министра иностранных дел состоялись поездки в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею.

Ранее директор Росконгресса Александр Стуглев заявил, что экономический форум Россия – Африка пройдет в период с 26 по 29 июля 2023 года. Мероприятие организуют в Санкт-Петербурге.

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