Посол Кении ответил на слова Борреля о незнающих Путина жителях Африки

Фото: twitter.com/Kenya Embassy Moscow

В Кении располагают информацией о местонахождении России и знают, кто такой Владимир Путин. Об этом РИА Новости сообщил посол африканского государства в Москве Бенсон Огуту.

"Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем", – сказал Огуту, подчеркнув плодотворное развитие взаимоотношений между странами со времен обретения независимости государством.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после распространенных фотографий жителей Мали с плакатами "Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!" посчитал, что граждане Африки могут не подозревать о том, кто такой Путин, и не знать, в какой точке мира расположен Донбасс.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к Боррелю с просьбой "не мерять людей по себе". Она заявила, что деградация западных стран не является признаком течения подобного процесса в других государствах.

Путин, в свою очередь, комментируя высказывание Борреля, сообщил, что в Африке нет практически ни одной страны, которая не получила бы в свое время политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную поддержку России. Россия, по его словам, имеет устойчивые и дружеские взаимоотношения с африканскими странами.



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