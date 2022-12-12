Захарова прокомментировала оговорку Борреля, перепутавшего РФ и Украину

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Оговорка верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, спутавшего Россию с Украиной в заявлении о санкциях против Ирана, наглядно иллюстрирует, какие люди руководят Евросоюзом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник, 12 декабря, открывая заседание руководителей МИД государств ЕС, Боррель анонсировал введение санкций против Ирана за поддержку Украины, спутав ее с Россией. Оговорившись, глава европейской дипломатии не поправил себя.

"Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Жозеп Боррель, комментируя распространенные фотографии жителей Мали с плакатами "Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!", заявил, что граждане Африки могут не подозревать о том, кто такой Путин, и не знать, в какой точке мира расположен Донбасс.

Владимир Путин, в свою очередь, не согласился с данным заявлением. По словам президента, в Африке нет практически ни одной страны, которая не получила бы в свое время политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную поддержку России.

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