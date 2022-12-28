Россия сохраняет влияние в Африке, несмотря на давление Запада – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Россия сохраняет влияние в Африке и имеет поддержку от многих стран континента, несмотря на усложнившиеся отношения с Западом. Об этом со ссылкой на экспертов пишет газета The Times.

В материале издания отмечается, что США и западные страны, пытающиеся нарастить влияние в Африке, "возможно уже проиграли битву за континент". Страны, ранее создававшие в Африке колонии, такие как Великобритания и Франция, уже уступили свои позиции Китаю и России, считают эксперты.

Многие африканские государства считают Украину марионеткой в руках Запада, указано в статье. При этом, жители государств не винят Россию в росте цен на энергоносители и продовольствие, пишут в издании.

Москва продолжит сохранять влияние в Африке, поддерживая местные правительства, резюмируют в статье.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что у России есть страны, с которыми она готова развивать взаимодействие в экономике, культуре и других сферах. По его словам, многие страны, в отличие от Запада, никогда не подводили Россию.

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