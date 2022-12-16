Деятельность ЧВК "Вагнер" в Африке мешает миротворцам ООН – Блинкен

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Присутствие российской частной военной компании "Вагнер" в Африке мешает деятельности миротворцев ООН, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам саммита "США – Африка", который прошел в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Госдеп провел подробное расследование деятельности ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской Республике. Блинкен отметил, что США задокументировали факты эксплуатации ресурсов со стороны группы.

"Мы видели, как "Вагнер" вмешивается в миротворческие операции ООН, подвергая опасности миротворцев, подвергая опасности сотрудников ООН. Это длинный перечень плохих поступков", – заявил он.

Блинкен добавил, что ЧВК "Вагнер" неоднократно упоминалась в беседах на полях саммита.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти США рассматривают возможность признания ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

В статье отмечалось, что данный шаг позволит американской стороне возбуждать уголовные дела против компании и ее представителей, а также преследовать ее активы во всех странах.



США могут объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией

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