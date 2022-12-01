Пригожин: "Вагнер" не подходит под критерии террористической группировки, в отличие от США

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Частная военная компания "Вагнер" не подходит под критерии террористической группировки, в отличие от Соединенных Штатов. Такое мнение выразил бизнесмен Евгений Пригожин.

"Что касается критериев отнесения организации к террористической, там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК Вагнер ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит", – цитирует его пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин обратил внимание на то, что "Вагнер" смогла прекратить геноцид русского населения в ДНР и ЛНР в 2014 году, разгромить ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии, а также не позволить устроить переворот в ЦАР.

"ЧВК "Вагнер" всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан. И будет продолжать это делать при любых обстоятельствах", – заключил бизнесмен.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в администрации Соединенных Штатов задумались о том, чтобы признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. В статье отмечалось, что данный шаг позволит американской стороне возбуждать уголовные дела против компании и ее представителей, а также преследовать ее активы во всех странах.



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