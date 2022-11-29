Пригожин подтвердил гибель осужденного в РФ студента из Замбии

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Осужденный в России студент из Замбии Лемехани Натан Найренда одним из первых ворвался в окопы противника, проявив храбрость, и героически погиб 22 сентября. Об этом заявил бизнесмен и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, чьи слова опубликованы в официальной группе организации в соцсети "ВКонтакте".

Бизнесмен отметил, что общался с погибшим в Тверской области и хорошо его помнит. По его словам, он спросил у осужденного студента, зачем ему эта война, ведь тот сможет досрочно освободиться из колонии через несколько лет. Предприниматель якобы напомнил гражданину Замбии, что шанс погибнуть "достаточно высокий".

Пригожин подчеркнул, что ответ Найренды был ожидаем.

"Он сказал: "Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК "Вагнер" спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою родину. И еще одно, для меня большая честь, я знаю о "Вагнере" лишь понаслышке, но я могу стать одним из вас", – приводит якобы слова студента бизнесмен.

Ранее внешнеполитическое ведомство Замбии сообщило о гибели 23-летнего студента, которого осудили в России в 2020 году на 9,5 года. По данным министерства, его тело находилось в Ростове, где велась подготовка по его отправке на Родину. В МИД РФ пообещали выяснить обстоятельства гибели на Украине студента.



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