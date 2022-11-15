Москва выяснит обстоятельства гибели осужденного в РФ студента из Замбии – МИД

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российская сторона уточняет обстоятельства гибели осужденного в РФ замбийского студента, который погиб на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Сейчас выясняем этот вопрос. Были контакты в Лусаке у нашего посольства, выясняем, конечно, все обстоятельства", – цитирует его РИА Новости.

По информации внешнеполитического ведомства Замбии, 23-летний студент Лемехани Натан Найренда, осужденный в РФ в 2020 году на 9,5 года, погиб в сентябре текущего года. По данным министерства, в настоящее время его тело находится в Ростове и вскоре будет отправлено на родину.

Ранее ВСУ задержали под Харьковом семь студентов со Шри-Ланки и увезли их в неизвестном направлении. Уточнялось, что они проходили обучение в Купянском медицинском колледже. При этом в военно-гражданской администрации региона отмечали, что не исключены провокации со стороны Украины.



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