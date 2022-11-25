Пригожин рассказал о бывшем генерале морской пехоты США в своей ЧВК

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Предприниматель и основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о бойцах иностранного происхождения в подразделениях своей организации, передает "Лента.ру".

"Граждан же Финляндии в составе ЧВК "Вагнер" не очень много, порядка 20 человек. Но по понятным причинам я не могу давать точную информацию о них", – заявил Пригожин в ответ на вопрос финской газеты Helsingin Sanomat.

По словам предпринимателя, финны служат в британском батальоне, которым руководит гражданин США, ранее занимавший пост генерала морской пехоты.

В сентябре 2022 года бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии получила название ЧВК "Вагнер". Бойцов он нашел благодаря помощи специалистов.

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